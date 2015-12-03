

28 Kasım 2015 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (KBSL) müsabakasında takımının sahada mevzuata aykırı takım kadrosu ile yer alması sonucunda hükmen mağlup olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanının düzenlemiş olduğu basın toplantısında takındığı üslup, tavır ve toplantıda şahsıma yönelttiği ve yadırgadığım “Sen Kimsin?” sorusu nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum.







"GENEL KURUL ÜYELERİNİN OYU İLE SEÇİLMİŞ BİR BAŞKANIM"



Sayın Başkan yönelttiği ‘Sen kimsin?' sorusunu eğer temsil ettiğim makamı merak ederek soruyorsa; ben, altı ay önce kendisinin ve kulüp delegelerinin de katıldığı Genel Kurul'da delegelerin takdiri ile seçilmiş Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Başkanıyım. Ana Statü ile belirlenmiş görev, sorumluluk ve yetkilerimi kullanarak, yine seçimle göreve gelmiş yetkili kurullarımla birlikte Türk Basketbolunu yönetmekteyim.







"ŞAHSIMI MERAK EDİYORSA, KISA BİR ARAŞTIRMAYLA ÖĞRENEBİLİR"



Sayın Başkan yönelttiği ‘Sen kimsin?' sorusuyla şahsımı merak ediyorsa, sorusunun cevabını kısa bir basketbol araştırmasıyla kolayca bulabilir. 20 yıldan uzun süreyle ülkemizin en üst düzey takımlarında basketbol oynadığımı; 200'den fazla A Milli Takım formasını giyerek ülkemi temsil ettiğimi; Avrupa ikincisi ve Dünya dokuzuncusu Milli Takımımızın kaptanı olduğumu; spor hayatım boyunca 10 kez Şampiyonluk kupası kazandığımı, 3 kez sayı kralı olduğumu, 5 kez ligin en değerli oyuncusu seçildiğimi; aktif spor yaşantım sonrasında Türk basketboluna milli takım menajeri, TBF yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak hizmet ettiğimi, halen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi olduğumu fazla çaba sarf etmeden öğrenebilir.







"İKİ KUŞAKTIR TÜRK BASKETBOLUNA HİZMET EDİYORUZ"



Ayrıca eğer araştırmasını “Erdenay” soyadı ile yaparsa benim de yetiştiğim ve kendisinin de esasında hatırlaması gereken “Türk Basketbolunda efsane olmuş İTÜ Spor Kulübüne ve Türk Basketbol Milli Takımlarına” yani kısaca Türk Basketboluna iki nesil olarak ve üst düzeyde hizmet edildiğine vakıf olabilir.







"HÜKMEN YENİLGİ KARARI OYBİRLİĞİ İLE ALINDI"



Sayın Başkan “Sen Kimsin” sorunuzun cevabını bu kısa açıklama ile verirken, sizin kim olduğunuz ve spor geçmişiniz ile ilgili herhangi bir şey sorma gereğinin olmadığını biliyorum. Ancak tüm spor kamuoyu bilmelidir ki, tüm kararlarımızda olduğu gibi Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı Yönetim Kurulumuz tarafından tüm detayları ile tartışılmış, mevzuat hükümleri incelenmiş, hukuki görüşler alınmış ve oy birliğiyle karar verilmiştir. Tüm Yönetim Kurulu kararları Tahkim Kurulu nezdinde itiraza açıktır. Bütün çağdaş, demokratik ve hukuk devletlerindeki itiraz mercileri kararlarını başvuru sahiplerinin basın toplantılarındaki ses tonunun yüksekliği veya kullandıkları üslubuna göre değil, geçerli mevzuat hükümleri dahilinde vermektedirler.







Sonuç olarak, toplumun önemli bir kısmına mal olmuş bir kulüp başkanının kullandığı üslup ve tavır nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu spor kamuoyuna saygılarımla belirtirim."