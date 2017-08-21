HARRY POTTER'IN ÇOCUKLUK EVİ SATILIYOR!
Harry Potter'ın "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları" filmindeki çocukluk evi, 950.000 sterline (yaklaşık 4.3 milyon lira) satışa çıkarıldı.
Harry Potter'ın İngiltere Suffolk'da bulunan evi, İngiltere merkezli ajans Carter Jonas tarafından satışa sunuldu.
AHŞAP EV, ORTAÇAĞ ÖZELLİKLERİNİ BARINDIRIYOR
Harry Potter serisi hayranlarının aşina olduğu evin, 14. ila 17. yüzyıldaki aristokrat bir aile olan De Vere ailesi tarafından yapıldığı düşünülüyor. Orta çağ özelliklerini barındıran ve ahşap olan tarihi ev yaklaşık 300 metre kare olup iki kanat şeklinde konuşlanmış.
RESTORASYON SONUCU BUGÜNKÜ HALİNİ ALDI
De Vere Hunting Lodge, Oxford House ve Oxford Cottages olarak da bilinen evin şimdiki sahipleri Tony ve Jane Ranzetta, 20 yıl önce Lavenham'a yaptıkları günübirlik gezi sırasında büyülü binayı görmüş ve satın almışlar. O dönemde bakımsız olan ev Ranzetta ailesi tarafından restore edilmiş ve günümüzdeki halini almıştır.
EVİN 10 ODASI VAR
Bir takım tarihçiler 1498'de yılında, VII. Kral Henry'in evi ziyaret ettiğini iddia etmektedir. Dört dönümlük bir bahçe içerisinde geniş bir terasa sahip olan evin ayrıca altı odası, dört banyosu, iki yatak odası ve iki dinlenme odası bulunmaktadır.
Kaynak: haberinburada
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