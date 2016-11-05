Efsanevi Harry Potter serisi yeni filmi ile vizyona girmeye hazırlanırken arama devi Google ilginç biri haber açıkladı. Bundan böyle filmin büyülerini telefonlar üzerinden yapılabilecek.



Efsanevi Harry Potter serisi yeni filmi ile vizyona girmeye hazırlanırken arama devi Google ilginç biri haber açıkladı. Bundan böyle filmin büyülerini telefonlar üzerinden yapılabilecek.



J.K. Rowling'in yazarlarığını yaptığı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? adlı film daha vizyona girmeden çoğu yere damgasını vurmayı başardı. Film çok sevilen Harry Potter dünyasında geçtiği için yıllardır kulak aşinası olduğumuz büyüleri tekrar bu filmde duymak mümkün. izleyenlerin hevesini fark eden Google ve Warner Bros , Google sesli arama motorunda büyülü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.



Harry Potter Büyüleri Google ile Telefonda Nasıl Yapılır?



Lumos büyüsü asanızdan ışık çıkmasını sağlar. Eğer sesli aramaya ‘Lumos' derseniz aniden flaşınız ışığınız açılabilir. Flaşı kapatmak için de ‘Nox' demeniz yeterli. Ayrıca telefonu sessize almak için de ‘Slencio' diyebilirsiniz. Tina ve Queenie'nin dairesi, MACUSA ana merkezi ve The Blind Pig barı da dahil olmak üzere filmden birkaç mekan da Google Haritalar'a çoktan eklenmiş durumda. Kullanıcılar 'Fantastik Canavarlar' aramasını yaparak bu yerleri bulabilir ve cadde görünümünü kullanarak da bu büyülü mekanları görebilir. Google Allo (online mesajlaşma uygulaması) ile kullanılacak etiket paketi de mevcut ve Google Daydream Fantastik Canavarlar oyunu için de bir link sağlanmış.







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