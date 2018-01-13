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Harry Kane İngiltere'de Aralık Ayının Futbolcusu Seçildi
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Harry Kane İngiltere'de aralık ayının futbolcusu seçildi

HARRY KANE İNGİLTERE'DE ARALIK AYININ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, Premier Ligde aralık ayının oyuncusu seçildi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Harry Kane İngiltere'de Aralık Ayının Futbolcusu Seçildi(7/10)3

Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, Premier Ligde aralık ayının oyuncusu seçildi. Kane, aralıkta oynadığı 6 müsabakada 8 kez fileleri havalandırdı.

ARALIK AYINDA TAKIMINI SIRTLAYAN FUTBOLCU OLDU

İngiliz temsilcisi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, aralık ayında da takımını sırtlayan isim oldu. Kane, Tottenham'ın oynadığı 6 karşılaşmada da sahadan 16 puanla ayrılmasında büyük rol oynadı. Başarılı futbolcu, ayrıca bu maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Premier Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun aralık ayının futbolcusu seçildiği belirtildi.

İngiliz golcü, Stoke City'e 2, Burnley'e 3 ve Southampton'ın da ağlarına 3 olmak üzere toplam 8 gol attı.

Tottenham'ın Premier Lig'de aralık ayında oynadığı karşılaşmalar şöyle:

02.12.2017 Watford: 1 - Tottenham: 1
09.12.2017 Tottenham: 5 - Stoke City: 1
13.12.2017 Tottenham: 2 - Brighton & Hove Albion: 0
16.12.2017 Manchester City: 4 - Tottenham: 1
23.12.2017 Burnley: 0 - Tottenham: 3
26.12.2017 Tottenham: 5 - Southampton: 2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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