Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokulu başvuruları yarın sona eriyor. Bugün itibarıyla harp okullarına 16 bin 516, meslek yüksek okullarına 28 bin 112 öğrenci müracaat etti.



Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemenin ardından kara, hava ve deniz harp okullarıyla astsubay meslek yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başladı.







İkinci yarı yılda öğrenime başlaması planlanan okullara başvurular yarın sona eriyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği okullardan harp okullarına 3 bin 491, astsubay meslek yüksekokuluna bin 811 öğrenci alınması planlanıyor. Bu sabah itibarıyla harp okullarına 16 bin 516, meslek yüksek okullarına 28 bin 112 öğrenci başvurdu.







Öte yandan, tamamlanan Hava Harp Okulunun ara sınıflarından öğrenci alımı kapsamında 309 öğrencinin mülakat işlemleri sürüyor. Bu öğrenciler ağırlıklı olarak pilot adayı olarak değerlendiriliyor.







kaynak:hürriyet