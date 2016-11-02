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harp okulları şubat 2017'de yeniden açılıyor

HARP OKULLARI ŞUBAT 2017'DE YENİDEN AÇILIYOR

Harp okulları yeniden açılıyor. Hava, Deniz ve Kara Harp Okullarında eğitim Şubat 2017'de başlayacak. Okullar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olacak.

Tarih : 02 Kasım 2016, 15:14
Puan Ver : Harp Okulları Şubat 2017'de Yeniden Açılıyor(10/10)7


Harp okulları yeniden açılıyor. Hava, Deniz ve Kara Harp Okullarında eğitim Şubat 2017'de başlayacak. Okullar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olacak.



FETÖ darbe girişiminden sonra kapatılan askeri liselerin ise açılmayacağı belirtildi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Liselerden, mesleki okullardan rahatlıkla Harp Okullarına giriş olacak. Harp Okullarının üzerinde bir çatı olarak Milli Savunma Üniversitesi kurulacak" demişti.








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