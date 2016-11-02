HARP OKULLARI ŞUBAT 2017'DE YENİDEN AÇILIYOR
Harp okulları yeniden açılıyor. Hava, Deniz ve Kara Harp Okullarında eğitim Şubat 2017'de başlayacak. Okullar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olacak.
Harp okulları yeniden açılıyor. Hava, Deniz ve Kara Harp Okullarında eğitim Şubat 2017'de başlayacak. Okullar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olacak.
FETÖ darbe girişiminden sonra kapatılan askeri liselerin ise açılmayacağı belirtildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Liselerden, mesleki okullardan rahatlıkla Harp Okullarına giriş olacak. Harp Okullarının üzerinde bir çatı olarak Milli Savunma Üniversitesi kurulacak" demişti.
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