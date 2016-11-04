

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı'nda 15 Temmuz ve öncesinde darbe girişimine ilişkin toplantı yaptıkları belirlenen subayların yakalanması için geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli 1'i Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı ve 3'ü Üsteğmen toplam 8 subay İstanbul, Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.