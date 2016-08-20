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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI'NDA 40 YÜZBAŞI VE BİNBAŞI TUTUKLANDI


HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI'NDA 40 YÜZBAŞI VE BİNBAŞI TUTUKLANDI
Tarih : 20 Ağustos 2016, 10:55
Puan Ver : Harp Akademileri Komutanlığı'nda 40 Yüzbaşı Ve Binbaşı Tutuklandı(0/10)


Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 40 kurmay öğrenci, yüzbaşı ve binbaşı tutuklandı.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşıdan 40'ı tutuklandı.



Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşı FETÖ üyeliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.








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