HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI'NDA 40 YÜZBAŞI VE BİNBAŞI TUTUKLANDI
Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 40 kurmay öğrenci, yüzbaşı ve binbaşı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşıdan 40'ı tutuklandı.
Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşı FETÖ üyeliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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