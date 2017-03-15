Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada Harman'ın satın alım sürecinin sonuna gelindiği belirtildi. Artık Harman resmi olarak Samsung'un!



Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada Harman'ın satın alım sürecinin sonuna gelindiği belirtildi. Artık Harman resmi olarak Samsung'un!



Geçtiğimiz Kasım ayında Samsung'tan yapılan açıklamadaHarman'ın satın alımına ilişkin sürecin başladığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardındanHarman'ın önemli hissedarları söz konusu satışın gerçekleşemeyeceğini iddia etmişlerdi.



Bu satın alıma ilişkin muhalefeti ikna çabalarına başlayan Samsung Electronicskısa süre içerisinde sonuç almayı başardı.



Geçtiğimiz saatlerdeSamsung Electronicstarafından yapılan açıklamada Harman'ın satın alımının tamamlandığı ifade edildi. Bu satın alım sonrasında pay sahiplerinin hisse başına 112 dolar alacağı belirtildi.



Samsung Electronics, Harman International'ın satın alımı içinABD'de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki temsilcilerin de onayının alındığını duyurdu.



Harman International'ın şu ankiCEO'su Dinesh Paliwaltarafından yönetilmeye devam edecek. Harman'ın denetimini ise Samsung Electronics Başkanıve Baş Strateji Sorumlusu Young Sohn'un liderlik edeceği bir yönetim kurulu gerçekleştirecek.



Güney Koreli teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre Harman'ın çekirdek kadrosu da dahil olmak üzere, işgücü, karargah ve tesislerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. ABD merkezli şirket bugün itibariyle, Samsung'a bağlı bir yan kuruluş olarak faaliyetlerini yürütecek.



Bu dev satın alımın Samsung'a ne gibi artılarının olacağını ise ilerleyen günlerde göreceğiz. Fakat Harman'ın önemli bir rolünün bulunduğu pazarlarda bundan sonra Samsungürünlerini de görebiliriz. Özellikle Harman'ın ses teknolojilerinin Galaxy Sserisinde kullanılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.



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