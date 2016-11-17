Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

harman, bundan sonra samsung bünyesinde hizmet verecek

HARMAN, BUNDAN SONRA SAMSUNG BÜNYESİNDE HİZMET VERECEK

Son zamanlarda farklı sektörlerde yaptığı satın alımlar ile gündeme gelen Samsung, şimdide ses konusunda uzman şirketlerden biri olan Harmon grubunu bünyesine katıyor.

Tarih : 17 Kasım 2016, 12:27
Puan Ver : Harman, Bundan Sonra Samsung Bünyesinde Hizmet Verecek(10/10)11


Son zamanlarda farklı sektörlerde yaptığı satın alımlar ile gündeme gelen Samsung, şimdide ses konusunda uzman şirketlerden biri olan Harmon grubunu bünyesine katıyor.



Son dönemde birçok sektör için farklı yatırımlar hayata geçiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu seferde ses konusunda uzman Harman firmasını bünyesine katıyor. Bu satın alımla aynı zamanda JBL firmasınıda bünyesine katmış olacak.



ABD merkezli Harman International Industries holdingi sadece son kullanıcı ses ürünleri ile değil araç eğlence sektörü gibi birçok alanda üretim yapıyor. Şirket dünya genelinde yüzde 25 paya sahip olması ve şimdiye kadar30 milyon araçta kullanılıyor olması onun başarısının en büyük göstergesi durumunda.



Samsung, Harman şirketini satın almak için 8 milyar doları gözden çıkarmış bulunuyor. Daha önce 87.65$ civarında olan hisse değeri bu olaydan sonra 112$ seviyesine yükselmiş durumda. Bu olay tabiki yatırımcılar tarafından oldukça memnuniyetle karşılanıyor.



Şirketin halihazırda 8.000 kadar çalışanı mevcut. Samsung yeni kadrosu sayesinde yeni nesil bulut tabanlı tüketici ve kurumsal tecrübeler sunacağını ve bununla kalmayıp  pazar için ise uçtan uca veri ve tasarım servisleri sunacağını açıkladı.



Gelen son bilgilere göre ise satın alım tamamlanması için kesin tarihi 2017 yılı işaret ediliyor.



Yeni Nesil Mini Countryman Ortaya Çıktı!








Etiketler: Harman  Bundan  Sonra  Samsung  Bünyesinde  Hizmet  Verecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER