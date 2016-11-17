Son zamanlarda farklı sektörlerde yaptığı satın alımlar ile gündeme gelen Samsung, şimdide ses konusunda uzman şirketlerden biri olan Harmon grubunu bünyesine katıyor.



Son zamanlarda farklı sektörlerde yaptığı satın alımlar ile gündeme gelen Samsung, şimdide ses konusunda uzman şirketlerden biri olan Harmon grubunu bünyesine katıyor.



Son dönemde birçok sektör için farklı yatırımlar hayata geçiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu seferde ses konusunda uzman Harman firmasını bünyesine katıyor. Bu satın alımla aynı zamanda JBL firmasınıda bünyesine katmış olacak.



ABD merkezli Harman International Industries holdingi sadece son kullanıcı ses ürünleri ile değil araç eğlence sektörü gibi birçok alanda üretim yapıyor. Şirket dünya genelinde yüzde 25 paya sahip olması ve şimdiye kadar30 milyon araçta kullanılıyor olması onun başarısının en büyük göstergesi durumunda.



Samsung, Harman şirketini satın almak için 8 milyar doları gözden çıkarmış bulunuyor. Daha önce 87.65$ civarında olan hisse değeri bu olaydan sonra 112$ seviyesine yükselmiş durumda. Bu olay tabiki yatırımcılar tarafından oldukça memnuniyetle karşılanıyor.



Şirketin halihazırda 8.000 kadar çalışanı mevcut. Samsung yeni kadrosu sayesinde yeni nesil bulut tabanlı tüketici ve kurumsal tecrübeler sunacağını ve bununla kalmayıp pazar için ise uçtan uca veri ve tasarım servisleri sunacağını açıkladı.



Gelen son bilgilere göre ise satın alım tamamlanması için kesin tarihi 2017 yılı işaret ediliyor.



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