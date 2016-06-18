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harley-davidson 5 yıl içinde elektrikli motosiklet üretecek

HARLEY-DAVİDSON 5 YIL İÇİNDE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET ÜRETECEK

Ünlü motosiklet markası Harley-Davidson, güçlü ve yüksek gürültülü motorları ile ünlü olsa da, çevreci motor talep eden motosiklet severlerin baskısına daha fazla dayanamayacak gibi görünüyor. Firma 5 yıl içinde elektrikli motosiklet üreteceğini açıkladı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 14:59
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Ünlü motosiklet markası Harley-Davidson, güçlü ve yüksek gürültülü motorları ile ünlü olsa da, çevreci motor talep eden motosiklet severlerin baskısına daha fazla dayanamayacak gibi görünüyor. Firma 5 yıl içinde elektrikli motosiklet üreteceğini açıkladı.



Motosiklet üreticisinin bu konudaki çalışmaları 2014 yılına kadar uzanıyor. Firma, elektrikli otomobil markası Tesla'nın yüksek performanslı ve lüks elektrikli otomobiller üreterek büyük ilgi topladığı 2014 yılında geliştirdiği bir elektrikli motosiklet prototipi olan Project LiveWire'ı basına tanıtmıştı.



Harley-Davidson şimdi elektrikli motosikletler konusunda zaman da verdi. 2021'de ilk elektrikli Harley-Davidson'un yollara çıkacağını açıklayan firmanın önündeki şimdilik en büyük sorun, pil boyutları. Elektrikli otomobiller ihtiyaç duydukları dev pil boyutunu saklayacak hacme sahipken, motosikletlerin yüzlerce kilometre boyunca şarj olmadan hareket etmesini sağlayacak dev pilleri aracın üzerine yerleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla, Harley-Davidson, pil kapasitelerinin artması ile kendi yüksek performanslı ve uzun menzilli motosikletlerini üretmeye başlayabilecek. Firmanın bu konudaki tahmini ise 5 yıl. Firma yöneticileri, Tesla'nın inşaatına devam ettiği Giga Factory'siyle beraber gelişecek yeni pil teknolojilerinin de güçlü elektrikli motosikletler üretmeye izin vereceğini düşünüyorlar.



Firma elbette şu anda piyasada bulunan elektrikli bisiklet ürünlerine benzer, hafif, kısa menzilli, ekonomik motosikletler üreterek bu pazara girme şansına da sahip ancak markanın gürültülü, iri, gösterişli motosikletler imajını bozacak böyle bir çalışmadan uzak duruyorlar.



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