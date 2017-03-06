İzmirli ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı, kaldığı otelde sabah 05.30'da yapılan baskınla polis tarafından gözaltına alındı. Alsancak Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından karakola götürülen Harika Avcı ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.



2016 yılında şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre geçtiğimiz yıl şoförü Emre Ekinci'yi tehdit ettiği ve dövdürdüğü iddia edilen Avcı, önceki gün İzmir'e geldi. 5 yıldızlı bir otele giriş yapan Avcı'nın bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıt sistemine düştü. Sistemde Avcı hakkında İstanbul'daki bir mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldığı bilgisi çıkınca polis düğmeye bastı.







kaynak:hürriyet