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harika avcı: yanlışlıkla kendimi vurdum dedi...

HARİKA AVCI: YANLIŞLIKLA KENDİMİ VURDUM DEDİ...

Oyuncu Harika Avcı, dün kaldığı otel odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Tarih : 13 Temmuz 2015, 09:20
Puan Ver : Harika Avcı: Yanlışlıkla Kendimi Vurdum Dedi...(9/10)11


Oyuncu Harika Avcı, dün kaldığı otel odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu. Biri göğsünden, diğeri koltuk altından 2 kurşun yarası olan Avcı, tedavi altına alındı. Olayda kullanılan silah ise Avcı'nın ‘şiddet nedeniyle' 2 kez boşanma davası açtığı ve halen ayrı yaşadığı eşine ait çıktı. Avcı'nın, polise verdiği ifadesinde “Yanlışlıkla kendimi vurdum” dediği öğrenildi








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