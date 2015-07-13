HARİKA AVCI: YANLIŞLIKLA KENDİMİ VURDUM DEDİ...
Oyuncu Harika Avcı, dün kaldığı otel odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Oyuncu Harika Avcı, dün kaldığı otel odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu. Biri göğsünden, diğeri koltuk altından 2 kurşun yarası olan Avcı, tedavi altına alındı. Olayda kullanılan silah ise Avcı'nın ‘şiddet nedeniyle' 2 kez boşanma davası açtığı ve halen ayrı yaşadığı eşine ait çıktı. Avcı'nın, polise verdiği ifadesinde “Yanlışlıkla kendimi vurdum” dediği öğrenildi
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