

Oyuncu Harika Avcı, dün kaldığı otel odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu. Biri göğsünden, diğeri koltuk altından 2 kurşun yarası olan Avcı, tedavi altına alındı. Olayda kullanılan silah ise Avcı'nın ‘şiddet nedeniyle' 2 kez boşanma davası açtığı ve halen ayrı yaşadığı eşine ait çıktı. Avcı'nın, polise verdiği ifadesinde “Yanlışlıkla kendimi vurdum” dediği öğrenildi