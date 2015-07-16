

Harika Avcı bir süredir çalkantılı hayatıyla gündemden düşmüyor.Harika Avcı Avukatı tarafından dolandırıldığı iddiasında gerçek nedir?Harika Avcı evini avukatına kaptırıp sokaklarda kaldığı için otel odasında kendini mi vurdu yoksa sevgilisi Yasin K. tarafından mı vuruldu.



Geçen pazar günü tabancayla vurulan ve kendisini ‘yanlışlıkla' vurduğunu söyleyen Harika Avcı'yı polis Pendik'te bir otele yerleştirdi. Avcı'nın olayı kayıtlara ‘Silahla yaralama' olarak geçti. Başlatılan soruşturmada ise Yasin K.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise Avcı'nın ‘şiddet nedeniyle' iki kez boşanma davası açtığı ve halen ayrı yaşadığı eşi İbrahim Öztürk'e ait çıktı. Avcı ise polise verdiği ifadesinde “Yanlışlıkla kendimi vurdum” dedi. KALACAK YERİ YOK İDDİASI... Olaydan sonra hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan Avcı'nın yakın zamanda bir avukat tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Avcı'nın evinin elinden alındığı ve kalacak bir yeri olmadığı için arkadaşlarından yardım istediği konuşulanlar arasında.











