

56 yaşındaki Harika Avcı'nın Etiler Karakolu'ndan çıkarken başında ki bant, elinde bulunan darp ve ifade raporuyla dikkat çekti. Geçen hafta Ulus'taki evi kurşunlanan ve oldukça halsiz görünen Avcı, yaşadığı olaylar hakkında açıklamalarda bulundu: “Evimin camını kırarak içeri girdiler. Cam kırıkları göğsüme ve başıma geldi. Ayrıca ayaklarımda da yaralar mevcut. En son çalışma yaptığım ortamda ki bir kişinin azmettirmesi sonucu bu olaylar yaşandı” dedi.



CAN GÜVENLİĞİM YOK



'Eski sevgilisiniz yapmış olabilir mi? sorusuna Avcı, “Benim sevgilim yok ki. Kağıt üzerinde olan İbrahim Bey şu an hapiste. Bahsettiğiniz kişi Yasin Kavak ise benim o kişiyle ilişkim bile yok. Şu anda benim ciddi anlamda can güvenliğim yok arkadaşlar. Şahıs tekrar gelebilir" açıklamasını yaptı.