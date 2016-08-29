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hareketsiz yaşam bel fıtığı sebebi!

HAREKETSİZ YAŞAM BEL FITIĞI SEBEBİ!

Uzmanlar, bel fıtığı konusunda en riskli gurubu, masa başı işlerde çalışan kişiler olarak tanımlıyor. Yetişkinlerin yüzde 80'i, bel bölgesindeki ağrılardan şikayetçi!

Tarih : 29 Ağustos 2016, 10:00
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Çoğu zaman yaşam koşulları, zorlu çalışma şartları ve çeşitli fiziksel kazalar ya da yanlış duruş bozuklukları bel ağrısına neden olabiliyor. Emsey Hospital'dan Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Salih Aydın, "Genellikle 30-60 yaş aralığında daha sık görülmesine rağmen bel fıtığı, diğer yaş gruplarında da ortaya çıkabiliyor" dedi. Spordan uzak ve hareketsiz bir yaşam tarzı, kasların taşıması gereken tüm yükün omurgaya binmesine neden olur. Op. Dr. Aydın, “Eğer ‘başarısız bel cerrahisi' dediğimiz durum gerçekleşir ve hastalık tekrar nükseder. Bu hastalar bazen ikinci, hatta bazen daha fazla ameliyat yapılmasına ihtiyaç duyabilirler” dedi.








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