HAREKETLİ DAKİKALAR: CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI KAPATILDI
Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Şanselize'de bir araç alev aldı. Polis operasyonu devam ediyor
Paris polisinden yapılan açıklamada Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanselize Caddesi'nde bir olay yaşandığı belirtildi ve halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bölge polis kordonu altına alındı. Bölgede bir de aracın yandığı ifade edildi.
kaynak:habertürk
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