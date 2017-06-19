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hareketli dakikalar: cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı

HAREKETLİ DAKİKALAR: CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI KAPATILDI

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü caddesi Şanselize'de bir araç alev aldı. Polis operasyonu devam ediyor

Tarih : 19 Haziran 2017, 17:35
Puan Ver : Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı(8/10)7


Paris polisinden yapılan açıklamada Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanselize Caddesi'nde bir olay yaşandığı belirtildi ve halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.



Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bölge polis kordonu altına alındı. Bölgede bir de aracın yandığı ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








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