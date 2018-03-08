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HAREKATIN BİTECEĞİ TARİHİ DUYURAN ANKARA'DAN IRAK'A OPERASYON SİNYALİ


Harekatın biteceği tarihi duyuran Ankara'dan Irak'a operasyon sinyali
Tarih : 08 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Harekatın Biteceği Tarihi Duyuran Ankara'dan Irak'a Operasyon Sinyali(9/10)5

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.

IRAK'TA SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK

Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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