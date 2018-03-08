HAREKATIN BİTECEĞİ TARİHİ DUYURAN ANKARA'DAN IRAK'A OPERASYON SİNYALİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.
IRAK'TA SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK
Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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