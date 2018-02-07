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Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor
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Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor

HARÇLIKLARIYLA SATIN ALIP BİRİKTİRDİĞİ PLAKLARINI SIFIR OTOMOBİL PARASINA SATMIYOR

Bursa'da yaşayan nostalji müzik ve plak meraklısı Eray Vardar, çocukluğundan bu yana harçlıklarını biriktirerek satın aldığı plakları otomobil fiyatına satmıyor.

Tarih : 07 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor(10/10)6

Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki Eray Vardar, çocukluğundan bu yana harçlıklarını biriktirerek satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda müzik dinlemek yerine antikacıların sıfır araba parası teklif ettiği plaklarını dinliyor. Bursa'da yaşayan 24 yaşındaki Eray Vardar, 7 yaşında başladığı plak merakını devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan 50 yıllık pikap ile plaklarını dinliyor.

"PLAK SATIN ALDIĞIM İÇİN DALGA GEÇİYORLARDI"

Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, İlkokulda nostalji müzik ve plak merakım başladı. Ailemden aldığım harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak ve pikap satın alıyordum. Arkadaşlarım plak satın aldığım için benimle dalga geçiyorlardı. Antikacılara gittiğimde yaşım küçük olduğu için bana ilgi gösteriyorlardı dedi.

"SIFIR ARABA PARASI TEKLİF EDİYORLAR"

Plak dinlemenin özel bir şey olduğunu belirten Vardar, Yaşıtlarım gibi dijital ortamlarda pop müzik dinlemek yerine antika plakları dinlemeyi tercih ediyorum. Müziğin kalitesini plaktan anlayabiliyoruz. Plaklar benim için canlı tarih. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Şuan da 300'e yakın plağım var. Hepsi benim için çok değerli, günde en az 1-2 saat plak dinliyorum. Antikacılar plaklarım için sıfır otomobil parası teklif ediyorlar. Ama ben onları satmayacağım. Onlar benim için çok değerli diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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