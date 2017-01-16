HAPŞIRMAYI ÖNLEMEK İÇİN BUNU YAPIN!
Bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirecek...
Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra bu zamana kadar bu tavsiyeler olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz...
iŞTE O ÖNERİLER...
1- Boğazınız gıdıklandığında kulağınızı kaşıyın.
2- Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.
3- Eğer umutsuz olmak üzere iseniz yumruğunuzu sıkın ve baş parmağınızı yumruğunuzun içine sokun ve sıkıca kavrayın.
4- Migreniniz varsa ellerinizi buzlu suyun içine sokun ve esnetin.
5- Dondurma baş ağrısı (soğuk bir şeyler yiyip içmenin sonucunda oluşan keskin baş ağrısı) yaşarsanız dilinizi üst damağınıza doğru bastırın.
6- Eğer yataktayken bile başınız dönüyorsa ayağınızın bir tanesini zemine koyun. Bu, beynin pozisyonunuzu yeniden hesaplamasına yardım edecektir.
7- Diş ağrınız varsa baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasına buz sürün. Bu, ağrıyı yüzde 50 azaltacaktır.
8- Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.
9- Araştırmalar gösteriyor ki; sol kulak müzik ve diğer sesleri seçmede daha iyiyken, sağ kulak ise kelimeleri ve konuşmayı daha iyi seçiyor.
10- Kendinizi uykulu hissettiğiniz zaman nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutun ve bırakın.
11- Uyku konusunda sıkıntı yaşadığınızda, bir dakika hızlıca gözlerinizi kırpıştırın.
12- Burun tıkanıklığınız olduğu zaman yanınıza gece boyu bir soğan koyun.
13- Eğer gülmenizi durduramıyorsanız kendinize çimdik atın.
14- Yatmadan önce okuyacağınız bir konuşma, sabahleyin onu daha iyi hatırlamanızı sağlar.
15- Akne oluşumunu önlemek için duşun sonunda duş başlığınızı soğuğa ayarlayın. Soğuk su, gözenekleri kapatır. Kirlere ve bakterilere engel olur.
kaynak:habertürk
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