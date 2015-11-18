

Doktorlar 41 yaşındaki Lois Temel'ın bitmeyen yorgunluğunun sebebini uzun süre bulamadılar. Lois'in detaylı muayenesinde burnuna kamera yardımıyla bakıldı ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Genç kadının burnunda yumuşak dokuları yiyen ve "et yiyen bakteri" olarak da bilinen 'nekrotizan fasiit' olduğu anlaşıldı.







YENİ BİR BURUN YAPILDI







Ancak her şey burada bitmedi. Hatta yeni başlıyordu. Lois'in hayatı tam bir kabusa dönüşmüştü. Uzun süre tedavi gören genç kadın İngiltere'de biyoaktif malzeme kullanılarak yüz ameliyatı geçiren ilk kişi oldu. Bunun için kemik yapısına benzeyen özel bir biyoaktif seramik kullanıldı. Yeniden burun yapılması için iki kere cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasısında fizyoterapi, konuşma terapisi, solunum fizyoterapisi görmek zorunda kaldı.