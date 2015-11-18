O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hapşırdı burnu elinde kaldı

HAPŞIRDI BURNU ELİNDE KALDI

Lois Temel isimli genç kadının uzun süre bitmeyen yorgunluk ve halsizlik şikayetine doktorlar bir türlü çözüm bulamadı. 1 yılın ardından yapılan daha ayrıntılı muayenede korkunç gerçek ortaya çıktı.

Tarih : 18 Kasım 2015, 12:35
Puan Ver : Hapşırdı Burnu Elinde Kaldı(10/10)12


Doktorlar 41 yaşındaki  Lois Temel'ın  bitmeyen  yorgunluğunun sebebini uzun süre bulamadılar. Lois'in detaylı muayenesinde burnuna kamera yardımıyla bakıldı ve şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Genç kadının burnunda yumuşak dokuları yiyen ve "et yiyen bakteri" olarak da bilinen 'nekrotizan fasiit' olduğu anlaşıldı.



YENİ BİR BURUN YAPILDI



Ancak her şey burada bitmedi. Hatta yeni başlıyordu. Lois'in hayatı tam bir kabusa dönüşmüştü. Uzun süre tedavi gören genç kadın İngiltere'de biyoaktif malzeme kullanılarak yüz ameliyatı geçiren ilk kişi oldu. Bunun için kemik yapısına benzeyen özel bir biyoaktif seramik kullanıldı.  Yeniden burun yapılması için iki kere cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasısında fizyoterapi, konuşma terapisi, solunum fizyoterapisi görmek zorunda kaldı.








Etiketler: Hapşırdı  Burnu  Elinde  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER