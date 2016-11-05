Dünyanın en popüler tarayıcı oyunlarından biri olan, hem yaratıcılık hemde aksiyonu iç içe barındıran Happy Wheels animasyon serisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki çıkış tarihi ne zaman? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.







Dünyanın en popüler tarayıcı oyunlarından biri olan, hem yaratıcılık hemde aksiyonu iç içe barındıran Happy Wheels animasyon serisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki çıkış tarihi ne zaman? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Happy Wheels çeşitli platformlar üzerine kurulu bir oyun. Çıkışı 2010 yılında yapılan oyun aslına bakıldığında çok masum görünse de aşırı kan ve parçalanma efekti barındırıyor. Bu yönüyle eleştirilen bir oyun olan HappyWheels, neyse ki sitesinde oyunu oynamak için gerekli yaş sınırına dair uyarılar bulunduruyor. Her ne kadar bir tarayıcı oyunu olsa da binlerce kullanıcı bulunduran HappyWheels, geçtiğimiz aylarda mobil platformuna da çıkışını yapmıştı. Oyunun geliştiricisi Jim Bonacci şimdi ise bir animasyon serisine el atmış durumda. Geliştiriciler Bu 9 bölümlük seri için Machinima, BMP Digital, Bunim/Murray Productions gibi firmalarla çalışmayı tercih etmişler. Seriye bakıldığında koyu bir mizahın yanında yine kan veya parçalanma sahneleri de olacak.



Happy Wheels: The Series İlk Bölümün Tarihi 15 Kasım



Tam olarak Happy Wheels: The Series adı ile geçecek olan serinin ilk bölümü 15 Kasım tarihinde yayınlanacak. Üstelik kullanıcılar bu animasyon serisinde oyunun sevilen karakterleri olan Lawnmower Man, Wheelchair Guy ve Irresponsible Dad'i görebilecek. Oyunun hayranları bu seriyi sadece go90.com üzerinden izleyebilecek.







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