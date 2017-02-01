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hapis yatan, gençlerbirliği'nde başkanlık yapamaz

HAPİS YATAN, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞKANLIK YAPAMAZ

Gençlerbirliği'nin vefat eden 38 yıllık başkanı İlhan Cavcav'a koltuğu devreden Hasan Şengel, 3 gün hapis yattığı için "Hapis yatan adam Gençlerbirliği'nde başkanlık yapamaz." diyerek 1981 yılında kulübün mührünü İlhan Cavcav'a verdiğini söyledi

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:27
Puan Ver : Hapis Yatan, Gençlerbirliği'nde Başkanlık Yapamaz(7/10)8


Hasan Şangel, 50 yıldır tanıdığı İlhan Cavcav'a başkanlık mührünü vermesi, duayen başkanın yöneticiliğini ve hayatını kaybetmesinin ardından hissettiklerini AA muhabirine anlattı.



İlhan Cavcav için "Hakikaten çok iyi bir yöneticiydi." övgüsünde bulunan Hasan Şengel, "Benim ona bıraktığımla bugünkü Gençlerbirliği arasında dağlar kadar fark var. Her şeyi düşünebilirdim ama kulübün bu duruma geleceği aklıma gelmemişti. Allah bin defa razı olsun, mekanı cennet olsun." diye konuştu.



 


Duayen başkan Cavcav'ın hayatını kaybettiği haberini duyduğunda üzüldüğünü dile getiren Şengel, "Rahatsızdı zaten, bakmadı zamanında kendine. Ben bakıyorum kendime. Ondan 12 yaş büyüğüm, sağlığım gayet iyi. Şükür Allah'a diyorum." ifadelerini kullandı.



VALİNİN UÇAK BİLETİ KONTENJANI

Hasan Şengel, Gençlerbirliği'nde 1974'ten 1981'e kadar başkanlık yaptığını ancak arada bir dönem görevi İlhan Cavcav'a devrettiğini anımsattı.



Van'da bulunduğu 1974 yılında gazetede "Gençlerbirliği'nin kapısına kilit vuruluyor, mührü de valiye teslim edecekler." haberini okumasının ardından zaman kaybetmeden Ankara'ya gitmek için hareket ettiğini ancak uçak bileti bulamadığını dile getiren Şengel, şöyle devam etti:



"Koşarak valiye gittim. Valinin 2 kontenjanı varmış. Gösterdim gazeteyi, 'ben eski idareciyim, çok üzüldüm. Gençlerbirliği'nin kapısına kilit vurulması ne demek, kontenjanınızdan bir tanesini verebilir misiniz?' dedim. Bilet aldık, 15 dakika kadar uçağı da beklettik. Bindik geldik, kongre yaptık, başkan oldum."



Kırmızı-siyahlı ekipte 1981 yılına kadar başkanlık yaptığını anlatan Şengel, "Çok iyi durumdayken benim bir hikayem oldu. Hapis yattım 3 gün, dedim ki 'hapis yatan adam Gençlerbirliği'nde başkanlık yapamaz.', mührü Cavcav'a verdim. Kendi isteğimle kongre yapmadan, ona teslim ettim. Daha evvel bizde idarecilik yapmıştı." ifadelerini kullandı.



 


Yönetim kurulunun başkanlığı Cavcav'a devretmesini kabul etmemesi nedeniyle durumun mahkemeye taşındığını ifade eden Şengel, şöyle konuştu:



"Kimseye sormadığım için yönetim kurulundakiler itiraz etti. Mahkemeye düştük, önceden ilan vermek gerekiyormuş. İlan verdik, genel kurul sonrası da 1981'de İlhan Cavcav'ı başkan yaptık. Tanıyordum rahmetliyi, Hacettepe'de idarecilik yapıyordu, durumu iyiydi."



 



kaynak:habertürk








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