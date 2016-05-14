O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hansjörg haber'den vize açıklaması

HANSJÖRG HABER'DEN VİZE AÇIKLAMASI

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, vize muafiyetine ilişkin yol haritasında hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 10:06
Puan Ver : Hansjörg Haber'den Vize Açıklaması(10/10)10


Alman Büyükelçi Haber gelinen noktayı “Biz de bir atasözü vardır; Türk gibi başlanır Alman gibi bitirilir. Ama burada tersi oldu. Alman gibi başlandı, Türk gibi bitirildi” sözleriyle değerlendirdi. Haber, Türkiye'deki terör tanımının çok geniş olduğunu belirtirken, “Beklentimiz terörle ilgili ortak anlayışın oluşturulmasıdır” dedi.



Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine “Biz bireylerle değil, devletlerle anlaşma yaparız” diye konuştu.



AB, Türkiye'nin bu konuda adım atmayacağını bildirmesine rağmen vize muafiyetinin sağlanmasına karşılık Türkiye'nin yerine getirmesini istediği 72 kriter arasında yer alan “terör tanımının değiştirilmesi” konusunda ısrarcı.



Tartışmalar devam ederken AB'nin Ankara Delegasyon Başkanı Haber, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yaşanan süreç ve AB'nin beklentileriyle ilgili konuşan Haber, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:



GERİ KABUL ANLAŞMASI: 2013'te zaten yol haritası benimsenmişti. Geri kabul anlaşması o noktada imzalanmıştı. Yürürlüğe girmemişti ama imzalanmıştı. Buradaki amaç, Türkiye ile AB'nin göç politikalarının uyumlaştırılmasıdır. Gümrük Birliği'nde olduğu gibi vizeyle ilgili yapılan bir anlaşma Türkiye ile uzun süredir yürüttüğü vizyoner bir politikanın sonucunda ortaya çıktı.








Etiketler: Hansjörg  Haber  Den  Vize  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER