

Alman Büyükelçi Haber gelinen noktayı “Biz de bir atasözü vardır; Türk gibi başlanır Alman gibi bitirilir. Ama burada tersi oldu. Alman gibi başlandı, Türk gibi bitirildi” sözleriyle değerlendirdi. Haber, Türkiye'deki terör tanımının çok geniş olduğunu belirtirken, “Beklentimiz terörle ilgili ortak anlayışın oluşturulmasıdır” dedi.







Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine “Biz bireylerle değil, devletlerle anlaşma yaparız” diye konuştu.







AB, Türkiye'nin bu konuda adım atmayacağını bildirmesine rağmen vize muafiyetinin sağlanmasına karşılık Türkiye'nin yerine getirmesini istediği 72 kriter arasında yer alan “terör tanımının değiştirilmesi” konusunda ısrarcı.







Tartışmalar devam ederken AB'nin Ankara Delegasyon Başkanı Haber, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yaşanan süreç ve AB'nin beklentileriyle ilgili konuşan Haber, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:







GERİ KABUL ANLAŞMASI: 2013'te zaten yol haritası benimsenmişti. Geri kabul anlaşması o noktada imzalanmıştı. Yürürlüğe girmemişti ama imzalanmıştı. Buradaki amaç, Türkiye ile AB'nin göç politikalarının uyumlaştırılmasıdır. Gümrük Birliği'nde olduğu gibi vizeyle ilgili yapılan bir anlaşma Türkiye ile uzun süredir yürüttüğü vizyoner bir politikanın sonucunda ortaya çıktı.