Batı Şeria ve Gazze şeridinde, cuma namazından sonra Kudüs'ün Trump tarafından İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini protesto gösterilerinde İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen 4 Filistinli binlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.

Gazze şeridinde dün hayatlarını kaybeden Yasir Sukker ve İbrahim Ebu Sürya öğle namazından sonra yapılan bir törenle defnedildi. Cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

HANİYE DE TÖRENE KATILDI

Batı Şeria'da ise İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalarda, El Halil'de Muhammed Akıl ve Kudüs şehrinin kuzeyinde Anata'da hayatını kaybeden Basil İbrahim de bugün yine binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle ebediyete yolcu edildi.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan İslami Hareket ve Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi büro başkanı İsmail Haniye, "Kudüs komplocular mezarlığıdır. Kudüs'ün birliğinden taviz verilmeyecek. Bazılarının dediği gibi sadece doğu Kudüs değil Kudüs'ün tamamı Filistin'indir.

"SİYONİSTLER BU TOPRAKLARDA YERLERİ OLMADIĞINI BİLMELİ"

İsmail Haniye sözlerini şöyle sürdürdü: "Kudüs'teki intifadanın yalnızca duygusal bir reaksiyon olabileceğini düşünenleri şunu diyoruz. Filistin halkı Allah'a, halkına ve milletine sadıktır. Kudüs bizimdir. Bu topraklar bize aittir. Trump kararını geri çekmek zorundadır. Siyonistler Filistin topraklarında yerleri olmadığını bilmelidir".

OLAYLARDA ŞU ANA KADAR 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarından şimdiye kadar 8 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.

Kaynak: haberinburada