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hanife, nihat doğan'a ateş püskürdü

HANİFE, NİHAT DOĞAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gece kulübü görüntüleri çıkan gelin adayı Hanife "Söylemezsem Olmaz" programında Nihat Doğan'ın hedefi oldu. Görüntüleri eleştirilince Hanife Instagram'dan ateş püskürdü.

Tarih : 20 Şubat 2017, 17:04
Puan Ver : Hanife, Nihat Doğan'a Ateş Püskürdü(8/10)9


Star TV'de Zuhal Topal'la evlendirme programında gelin adayı olan Hanife'nin gece kulübü görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerden sonra "Söylemezsem Olmaz" programında Nihat Doğan Hanife'yi fena eleştirdi. Hanife de Doğan'a Instagram hesabından cevap verdi.



"HANİFE PROGRAM İÇİN KAPANDI!"



Nihat Doğan, Ömür Varol ve Bircan İpek'in magazin gündemini tartıştığı program "Söylemez Olmaz"da Hanife fena şekilde eleştirildi. Gece kulübünden görüntüleri çıkan Hanife'nin aslında başının açık olduğu ve evlendirme programı için kapandığı iddia edildi.



HANİFE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ



Gelin adayı Hanife, Nihat Doğan'ın eleştirilerinin hedefi olunca sessiz kalmadı. Instagram'dan anında cevap veren Hanife programdakilere fena patladı.



"BAZI YAPAN ŞAHISLAR ORTADA, ZİHNİYET ORTADA"



Gelin adayı Hanife, kendisini "Söylemezsem Olmaz" programında eleştiren Nihat Doğan, Ömür Varol ve Bircan İpek'e cevap verdi. Fotoğrafın altına yaptığı yorumda "Bazı konuşmakla yaşamak arasına sıkışmış insanların beni incitmeye çalışan yorumlarına üzülmüyorum. Yorum yapan şahıs ortada, zihniyet ortada" diyerek ateş püskürdü



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Hanife  Nihat  Doğan  A  Ateş  Püskürdü    haber

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