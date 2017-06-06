

"Bu gözler neler gördü; ilan-ı aşklar gördü, sarılmalar gördü. Serkan, isteyince yapabiliyormuş bunu gördüm. Bu nedenle ben buraya konuşmaya değil, dinlemeye geldim” diyen gelin adayı Hanife, Serkan'dan beklediği sözleri duyamamıştı.







Sunucu Zuhal Topal, canlı yayında “Hanife'ye ne oldu? Neden hastalandı?” sözlerinin ardından Serkan'ı stüdyoya davet etti. Yakışıklı damat adayı, Hanife'nin gelmediğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. “Hanife'nin hasta olduğunu ve bir mesajının olduğunu belirten Zuhal Topal, ekibinden Hanife'den gelen videoyu yayınlamalarını istedi.







Hanife mesajında; “Bugün yokum, çünkü hayal kırıklığına uğradım. Birçok insanı karşıma alarak çıktım oraya geldim. Serkan, kendini affettirecek gibi davranmıyor. Arkadaşlarıyla hayatına devam ediyor. Üzülüyorum, iki gündü uykusuzum. Serkan'ın, ne istediğini bilmediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet