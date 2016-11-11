Hafta içi her gün Star TV'de ekrana gelen "Zuhal Topal'la" programında tansiyon bir yükseldi, bir düştü.



Nefesler tutuldu; milyonlar, müzmin gelin adayı Hanife ile 'Popstar' yarışmasıyla ünlenen Bayhan arasında yaşananları izledi.







Bayhan'a sinirlenip stüdyoyu terk eden Hanife, bir süre sonra gözyaşları içinde geri gelerek, "Üçüncü kişiler, Bayhan ile olan ilişkime dahil olduğu için yıprandım" dedi.







Dakikalar sonra Bayhan, Hanife'nin gözyaşlarına dayanamayarak stüdyoya geldi. İkili, uzun süre birbirlerine sarılarak teselli buldular.







kaynak:milliyet