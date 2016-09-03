

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerindeki bazı alanlarda uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.30'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.







Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Hani ve Lice ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, BTÖ tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yapıldığı bildirildi.