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hani ve lice ilçelerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

HANİ VE LİCE İLÇELERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerindeki bazı alanlarda uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.30'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Tarih : 03 Eylül 2016, 12:22
Puan Ver : Hani Ve Lice İlçelerinde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(8/10)9


Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerindeki bazı alanlarda uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.30'dan itibaren kaldırıldığı belirtildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Hani ve Lice ilçeleri sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, BTÖ tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yapıldığı bildirildi.








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