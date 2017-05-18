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hangi yonga setini kullanan galaxy s8 daha pahalı?

HANGİ YONGA SETİNİ KULLANAN GALAXY S8 DAHA PAHALI?

Samsung'un Exynos 8895'ini kullanan Galaxy S8 mi, yoksa Qualcomm'un Snapdragon 835'ini kullanan S8 mi daha pahalı? İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 10:16
Puan Ver : Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?(5/10)4


Samsung'un Exynos 8895'ini kullanan Galaxy S8 mi, yoksa Qualcomm'un Snapdragon 835'ini kullanan S8 mi daha pahalı? İşte konu hakkındaki detaylar.



Bilindiği üzere Samsungyeni amiral gemisi modelleri Galaxy S8ve S8 Plus'ı 21 Nisan'da satışa sundu. Güney Koreli teknoloji devi Çin ve Amerika'da satışa sunduğu S8 ve S8 Plus modellerinde Snapdragon 835yonga setini tercih ederken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelerde ise kendi üretimi olan Exynos 8895'i kullandı.



Peki hangi yonga setini kullanan Galaxy S8daha pahalı. Bu sorunun cevabı geçtiğimiz günlerde Amerika'da ortaya çıktı. eBay üzerinden işlem gerçekleştiren bir satıcı, Exynos 8895yonga setini kullanan Galaxy S8+'ı 805 dolardan listeledi. Hali hazırda bu ülkede satılmakta olan Snapdragon 835yonga setli Galaxy S8+ fiyatıise 825 dolar.



Eğer bir fiyat karşılaştırması yapacak olursak,Snapdragon 835yonga setini kullanan S8modelinin, Exynos 8895'li S8'e oranla bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette daha pahalı olması bu yonga setini kullanan modelin daha iyi bir performansa sahip olduğu anlamına gelmiyor.



Zira kısa süre önce oraya çıkanGeekbenchsonuçlarında. Exynos8895kullanan S8 modeli, Snapdragon 835'li S8'e nazaran daha iyi bir puan almıştı. Tabi ki söz konusu yonga seti olduğunda kullanım süresi de önemli bir rol oynuyor. Zira aradan bir yıl geçtikten sonra, hangi yonga setinin ilk performansına yakın olduğunu göreceğiz.



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