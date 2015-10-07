

Kendinize uygun doğru yazıcıyı seçmek istiyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Seçim sürenizi azaltmanız için hazırladığımız rehber bu zorlu yolculukta size eşlik edecek ve kendinize uygun en avantajlı ürünü seçmenizde size yardımcı olacak. Hele ki yüksek miktarda baskı alıyorsanız, sizin için maliyet oldukça önemli demektir ki ‘orijinal mürekkep tankı sistemli yazıcılar' ile 4.000 sayfa baskıyı KDV dahil 28 TL'ye temin edebilirsiniz.



Gelişen teknolojiye paralel olarak yeni nesil cihaz satın almak da günden güne zorlaşıyor. Rekabetin fazlasıyla arttığı yazıcı sektöründe de kendinizi uygun yazıcı seçmek için zorlanabilirsiniz. Bu kafa karışıklığını kolay atlatabilmeniz için kriterler konusunda sizlere yardımcı olacak birkaç püf noktasını bu yazıyla sizlerle paylaşmak istedik. Hali hazırda piyasada farklı ihtiyaçlara uygun birçok farklı marka ve model bulunmakta. Bunlar arasında seçim yapmadan önce kendi kategorinizi belirlemenizde fayda var. Yazıcı üretimi yapan firmalar ürünleri üzerinde kullanılacak alanlara göre çeşitli uygulamaya veya ekstra donanım koyarlar. İşte bu ekstra uygulama ve yazılımlar sizin tercih sebebinizi etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.



Ev Kullanıcıları



Eğer bir ev kullanıcısı iseniz alacağınız yazıcının baskı hızına çok önem vermenize gerek yok. Çünkü akşam evde baskı almak için bolca zamanınız var ve hızlı baskı alan bir yazıcıya ekstra para vermeniz gereksiz. Öncelikle şu soruyu kendinize sormalısınız: Ben nasıl bir kullanıcıyım? Yazıcınız ile erişime nasıl geçeksiniz. USB kablo, Kablosuz bağlantı, akıllı telefon veya bir USB bellek. Tabii ki bu tarz ekstra özellikler alacağınız yazıcının maliyetini etkileyecek ve yukarılara çekecektir. Ama şunu unutmamalısınız bu yazıcıyı evde kullanacaksınız ve mobil cihaz bağlantısı veya kablosuz bağlantı yerine USB bağlantısını seçebilir veya evde internete bağlanmak için USB girişli bir modem-router kullanıyorsunuz bu cihaz ile USB bağlantılı yazıcınızı ağa açabilirsiniz. Bu tarz ufak özellikler sizin daha işlevsel bir yazıcıya sahip olmanızı sağlayabilir. Ev kullanıcılarına tavsiyelerimiz her ne kadar basit ve az özelliğe sahip bir yazıcı seçmelerini söylesek de en azından çok fonksiyonlu bir model tercih edebilirler. Bu sayede fotokopi çekmek için dışarıda zaman kaybetmemiş olacaklar.



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