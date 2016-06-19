Mobil cihazların ve alternatif işletim sistemlerinin artmasıyla, internet tarayıcıların popülerliği de bölünmeye başladı. Bazı platformlarda, üreticinin istekleri yüzde 95'lik oranlarda tabloya yansırken, bazı platformlarda ise büyük sürprizler yaşanabiliyor.



Takdir ettiğiniz gibi her işletim sistemi üreticisi, yüklü olarak geldiği akıllı cihaz veya dizüstü ile masaüstü PC için “öncelikli” bir tarayıcıyı kullanıyor. Microsoft Windows'da doğal olarak ilk seçeneğiz Internet Explorer. Google'da ise Chrome egemenliği bırakmıyor. Apple OS ve iOS'da ise Safari öne çıkıyor. Ancak ciddi sürprizlerde mevcut.



Android



Android kullanıcısı iseniz kesinlikle sürprize mahal yok. Android temelli akıllı cihazlarda; yüzde 95 oranında Chrome tarayıcı tercih ediliyor. Kalan yüzde 5'lik rakamda ise sürpriz faktör olarak Amazon Silk var. Kindle markası sağ olsun, Amazon Silk'in pazar payı yüzde 1.9. Kalan Android temelli internet trafiğinin ise yüzde 1.6'sını Opera Browser, yüzde 1.2'sini Firefox elde ediyor. Internet Explorer ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığı.



IOS



Eh; bu işletim sisteminde de sürpriz yaşandığını söyleyemeyiz. Apple'ın eğilimi doğal olarak Safari. Safari, yüzde 96 pazar payına sahip. Google, kendi işletim sisteminde Apple'a geçit vermezken, Apple kanadından ise 3.9 pay kapmayı bilmiş. Bizce, bu da ciddi bir başarı.



Microsoft Windows



Microsoft'un hayal kırıklığına yaşadığı bir tablo ile karşı karşıyayız: Windows işletim sistemindeki, internet trafiğinin yüzde 46'sı Google Chrome'un elinde. Varsayılan internet tarayıcı Internet Explorer'ın pazar payı ise yüzde 34.5'de kalıyor. Firefox yüzde 13.4'lük bir pasta dilimini yutarken, Windows 10'un adı değiştirilmiş Internet Explorer'ı Edge ise yüzde 5'de kalıyor.



OS X



Bir sürpriz de burada yaşanıyor. Ne de olsa Mac kullanıcılarından, ezici çoğunlukta Safari kullanması bekleniyor. Lakin durum hiç de ona işaret etmiyor. Evet Safari lider ve yüzde 50 pazar payı elde etmiş. Ancak Google Chrome yüzde 37 ile Safari'den rol çalıyor. Firefox yüzde 12 seviyesinde tercih edilirken, kalan dilimler fazlasıyla küçük ve Opera ve adı bilinmeyen pek çok tarayıcıya ait.



Sonuç olarak Google, Chrome ile piyasanın bizce açık ara en parlak yıldızı. Bu başarıyı da hak ettiğini düşünüyoruz.