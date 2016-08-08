Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz. Bu noktada elimizde belirlenmiş şirket isimleri var ama bunun dışında öyle 7-8-10 binlere varan şirket sayısı yok. Bunlar belki 200-250'lerle ifade edilen bir şirketler grubu var" dedi.



