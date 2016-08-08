HANGİ ŞİRKETİN FETÖ'YE BULAŞTIĞINI BİLİYORUZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz. Bu noktada elimizde belirlenmiş şirket isimleri var ama bunun dışında öyle 7-8-10 binlere varan şirket sayısı yok. Bunlar belki 200-250'lerle ifade edilen bir şirketler grubu var" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar