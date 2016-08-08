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hangi şirketin fetö'ye bulaştığını biliyoruz

HANGİ ŞİRKETİN FETÖ'YE BULAŞTIĞINI BİLİYORUZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:13
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili, "Hangi şirketlerin bu yapıya bulaştığını biliyoruz. Bu noktada elimizde belirlenmiş şirket isimleri var ama bunun dışında öyle 7-8-10 binlere varan şirket sayısı yok. Bunlar belki 200-250'lerle ifade edilen bir şirketler grubu var" dedi.

 






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