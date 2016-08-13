HANGİ ŞARTLARDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKABİLECEĞİNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlikle ilgili, "Şu anda gündemde değil. En temel yaklaşımımız şu olmalı, yeni savunma konsepti hayata geçtiğinde Türkiye'nin asker ihtiyacı, niteliği belli olacak. Eğer savunma reform konseptinin sonucunda Türkiye'nin diyelim ki 500 bin asker yerine 400 bin askerle savunmasına ikame edilebilir denilirse, o zaman bu konular gündeme gelebilir" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar