

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlikle ilgili, "Şu anda gündemde değil. En temel yaklaşımımız şu olmalı, yeni savunma konsepti hayata geçtiğinde Türkiye'nin asker ihtiyacı, niteliği belli olacak. Eğer savunma reform konseptinin sonucunda Türkiye'nin diyelim ki 500 bin asker yerine 400 bin askerle savunmasına ikame edilebilir denilirse, o zaman bu konular gündeme gelebilir" dedi.