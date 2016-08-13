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HANGİ ŞARTLARDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKABİLECEĞİNİ AÇIKLADI


HANGİ ŞARTLARDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKABİLECEĞİNİ AÇIKLADI
Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:26
Puan Ver : Hangi Şartlarda Bedelli Askerlik Çıkabileceğini Açıkladı(0/10)


Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlikle ilgili, "Şu anda gündemde değil. En temel yaklaşımımız şu olmalı, yeni savunma konsepti hayata geçtiğinde Türkiye'nin asker ihtiyacı, niteliği belli olacak. Eğer savunma reform konseptinin sonucunda Türkiye'nin diyelim ki 500 bin asker yerine 400 bin askerle savunmasına ikame edilebilir denilirse, o zaman bu konular gündeme gelebilir" dedi.








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