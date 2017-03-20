

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine trafik sigortasında tavan fiyat getirdikleri müjdesini dün verdi.



Şimşek, tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirimin, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını belirterek