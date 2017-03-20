HANGİ OTOMOBİLLERE NE KADAR TRAFİK SİGORTASI ÖDENECEK?
Şimşek trafik sigortasına tavan getirdiklerini belirterek otomobillerin primlerinin ortalama yüzde 30, yeni trafiğe çıkacaklarda ise primin yüzde 40 düşeceğini söyledi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine trafik sigortasında tavan fiyat getirdikleri müjdesini dün verdi.
Şimşek, tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirimin, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını belirterek
“Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak” dedi.
Şimşek'in açıklamalarını baz alarak yaptığımız hesaba göre (ortalama fiyatlardan hareketle yaptığımız hesaplar yaklaşıktır) tavan fiyat trafiğe yeni girecek otomobillerde halen 817 lira olan ortalama fiyat ortadan kalkacak bunun yerine tüm şirketler 490 liradan sigorta yapacak.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar