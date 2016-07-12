

Son 1 yılda yapılan alışverişlerden ve araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre sağlık sektöründeki kadınlar, inşaat sektöründe ise erkekler teknoloji ürünleri satın alımında öne çıkıyor.



Satın alınan ürünler incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında oldukça farklı tercihler olduğu görülüyor. Kadınlar USB bellek, yastıklı Mouse pad, ekran temizlik seti, kahve makinesi, su ısıtıcı, tost makinesi, pembe renkli mouse satın alırken erkeklerin en çok aldıkları ürünler ise hesap makinesi, taşınabilir hard disk, yazıcı, fener seti, hoparlör ve dect telefon. Kadınlar ve erkeklerin ortak olarak tercih ettikleri tek teknolojik ürün ise kalem pil. Ancak kadınlar şarj edilebilen kalem pilleri tercih ederken, erkekler kullan at kalem pilleri tercih ediyor. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, kadınların işyeri genelinde kullanmak için, erkeklerin ise bireysel kullanım için ürün aldıkları söylenebilir.



Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın mesleklerin genel işyeri alışverişleri içindeki teknoloji giderlerinin oranına bakıldığında ise mimarlık, bürolarının ve reklam ajanslarının tüm sektörler arasında ön plana çıktığı görülüyor. e-Ticaret sektöründeki kadın çalışanlar, genel işyeri giderlerinin yüzde 29'unu teknoloji alışverişlerine harcarken, aynı oran erkeklerde mimarlık büroları için geçerli. Hukuk firmaları, kadınlar ve erkekler için ortak olarak yüzde 17 teknoloji harcaması ile en düşük sektör olarak öne çıkıyor.



İllere göre bakıldığında ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli illerindeki erkek ve kadınların teknoloji alışverişi oranları birbirine yakın oranlarda çıkarken bu iller haricinde kadınların en çok teknoloji alışverişi yaptığı ilin Tekirdağ olduğu görülürken, erkeklerin en çok teknoloji alışverişi yaptığı ilin Konya olduğu görülüyor.



Buradan yola çıkarak Konyalı erkeklerin ve Tekirdağlı kadınların teknolojiye daha meraklı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.



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