Apple'ın yeni iPhone modeli tanıtımına daha çok vakit olsa da son günlerde dedikodular artmaya başladı. Bunun en büyük sebebi Mart ayında yapılacak Apple yeni ürün tanıtım toplantısı.



Apple'ın yeni iPhone modeli tanıtımına daha çok vakit olsa da son günlerde dedikodular artmaya başladı. Bunun en büyük sebebi Mart ayında yapılacak Apple yeni ürün tanıtım toplantısı.



Uzmanlar Apple'ın verilerini sürekli değerlendiriyorlar ve i Phone, iPad ve Macgibi ürünlerin geleceği hakkında analizler sunuyorlar. Bu analizlerden birine göre Apple iPhone 8modelinde 32 GB'lık depolama birimini kullanmayacak. Son akıllı telefon tanıtımında 256 GB'lık modelini tanıtan ve en düşük depolama alanını da 16 GB'dan 32 GB'a yükselten firma yeni i Phone 8 modelinde bunu da aşacak. 64 GB, 128 Gbve 256 GB depolama kapasiteleriyle birlikte gelmesi beklenen yeni i Phone 8'in tasarım konusunda da üstün değişiklere sahip olması bekleniyor.



Apple Mart ayında gerçekleştirilecek etkinliğiyle yeniiPad modellerinive yine yeniiPhone SEmodelini tanıtacak. I Phone SE modelinde en düşük kapasite 32 GB'dan başlayacak. Yine analizlerin sonucuna baktığımızda önümüzdeki dönemdei Phone 7'lerin kapasitesinde de bir artış gözükmüyor. Şimdilerde 32, 1128 ve 256 GB kapasiteile yoluna devam eden modellerin aynı kalacak. İPhone 8'in fiyat öngörüsü de açıklanmış durumda. Apple'ın i Phone 8 64 GB'lık modelini 1000 USD'den satması bekleniyor.



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