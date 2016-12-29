

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.







Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.







İŞTE OKULLARIN TATİL OLDUĞU DİĞER İLLER







ANKARA



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.







Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.







KASTAMONU







Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.







İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.







SİNOP







Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar tatil edildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.







Yapılan değerlendirmede Saraydüzü'ndeki tüm okullar, Boyabat'ta taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Durağan'daki Tekir ve Çerçiler yatılı bölge okulları tatil edildi.







BURSA







BURSA'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.







Akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, ilçe kaymakamlıklarınca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.







Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.







BALIKESİR







Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.







Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yağışın etkisini artırmasından dolayı ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.







KIRIKKALE







Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği belirtildi.







Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.







BOLU







Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.







DENİZLİ







Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Sarayköy ilçesi hariç il genelinde eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.







Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarayköy ilçesi dışında tüm okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.







Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün izinli sayılacağı duyuruldu.







BİLECİK







Bilecik kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.







Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.







Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.







KONYA, (DHA) - Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Hadim İlçesi'nde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.







Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.







KIRŞEHİR







Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.







Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.







KÜTAHYA, (DHA) - Kütahya il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.







Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.







MANİSA







Manisa'nın özellikle Demirci, Gördes, Salihli ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle kent merkezine gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.







Selendi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen bin 275 öğrenci için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.







Yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi halinde alınacak diğer tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.







UŞAK







Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.







Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.







Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.







Uşak Valisi Ahmet Okur da kar tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.







ISPARTA







Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.







Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.







Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime ara verildiğini duyurdu.







ESKİŞEHİR







Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.







Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.







KARAMAN







Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.







Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.







Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.







ÇANKIRI







Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.







Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.







YOZGAT







Yozgat'ta, kent merkezi ve bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.







Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.







Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları belirtildi.







AFYONKARAHİSAR VE 4 İLÇE DE TATİL EDİLDİ







Afyonkarahisar merkez ve bağlı köylerle İhsaniye, Bayat, Çobanlar ve Sinanpaşa ilçeleri ve bunlara bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.







Bolvadin'de okullara kar tatili. afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.







Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi.







Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.











MERSİN'DE EĞİTİME YAĞMUR ENGELİ







Mersin il merkezinde, geceden beri etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.







Mersin Valiliğinden alınan bilgiye göre, çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.







kaynak:milliyet