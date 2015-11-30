

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sivas, Elazığ veKırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in bin 800 metre üzerindeki dağlık alanlarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 mm), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.