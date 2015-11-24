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hangi firmalar kullanıcı haklarına sahip çıkıyorlar?

HANGİ FİRMALAR KULLANICI HAKLARINA SAHİP ÇIKIYORLAR?

Ranking Digital Rights tarafından hazırlanan yeni rapor; Google, Yahoo ve Microsoft'un kullanıcılarının haklarını savunma konusunda zirvede yer aldığını gösterdi.

Tarih : 24 Kasım 2015, 08:58
Puan Ver : Hangi Firmalar Kullanıcı Haklarına Sahip Çıkıyorlar?(5/10)4


Ranking Digital Rights tarafından hazırlanan yeni rapor; Google, Yahoo ve Microsoft'un kullanıcılarının haklarını savunma konusunda zirvede yer aldığını gösterdi.



İnternet üzerindeki tehlikeler ve kontroller her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak kullanıcıların internet firmalarından beklentileri de değişiyor. Günümüzde internet kullanıcılarının en büyük istekleri güvenlik ve mahremiyetten oluşuyor. İnternet veya telekominükasyon alanındaki firmalar da bu konuda güvenilir olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak hepsinin bu konuda başarılı olduğunu söylemek mümkün. Peki hangi firmalar kullanıcılarının haklarını en iyi şekilde koruyarlar ve sahip çıkıyorlar?



Bu soruya cevap arayan Ranking Digital Rightsprojesi, çeşitli kriterleri göz önüne alarak hangi firmaların kullanıcı haklarına en iyi şekilde sahip çıktığını belirledi. Şifreleme yöntemlerinden ifade özgürlüğüne kadar şirketlerin çeşitli alanlardaki yaklaşımlarını derecelendiren girişim, en güvenilir sekiz internet firmasını belirledi.



İnternet deviGoogle listenin zirvesinde yer alırken, onu Yahoo ve Microsoft izledi. İlk üç sıradaki firmaların tamamının ABD çıkışlı olması, diğer ülkelerdeki internet firmalarının kullanıcı güvenliğine gerekli önemi vermediğini gösterdi.



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