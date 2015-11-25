

Kişinin aldatmaya eğilimi ebeveynlerinin arasındaki ilişkiden etkileniyor.







86 çifti inceleyen Dr. Jan Havlícek, babası annesini aldatan erkeklerin sadakat yeminini daha çabuk bozduğunu gözlemledi. Kadınlar ise annelerinin babalarını aldatmasından pek etkilenmiyor.







Yapılan başka bir araştırma ise erkeklerin ve kadınların genellikle aynı sebeplerle eşlerini aldattığını ancak bu ilişkiye farklı açılardan yaklaştıklarını gösteriyor.







Erkekler cinsel arayışla yeni ilişkiye yelken açarken kadınlar duygusal açıdan yaklaşıyor.







Bu arada ankete katılan erkeklerin %56'sı aldatmadan dolayı pişman olduklarını ve eşlerini hala çok sevdiklerini de belirtti.