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Hangi cins daha çok aldatmaya daha meyilli?

HANGİ CİNS DAHA ÇOK ALDATMAYA DAHA MEYİLLİ?

Çek Cumhuriyeti Charles Üniversitesi'nden uzmanlar, hangi cinsin ne gerekçeyle aldattığını ortaya çıkardı.

Tarih : 25 Kasım 2015, 17:09
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Kişinin aldatmaya eğilimi ebeveynlerinin arasındaki ilişkiden etkileniyor.



86 çifti inceleyen Dr. Jan Havlícek, babası annesini aldatan erkeklerin sadakat yeminini daha çabuk bozduğunu gözlemledi. Kadınlar ise annelerinin babalarını aldatmasından pek etkilenmiyor.



Yapılan başka bir araştırma ise erkeklerin ve kadınların genellikle aynı sebeplerle eşlerini aldattığını ancak bu ilişkiye farklı açılardan yaklaştıklarını gösteriyor.



Erkekler cinsel arayışla yeni ilişkiye yelken açarken kadınlar duygusal açıdan yaklaşıyor.



Bu arada ankete katılan erkeklerin %56'sı aldatmadan dolayı pişman olduklarını ve eşlerini hala çok sevdiklerini de belirtti.






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