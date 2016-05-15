

TOKİ yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı her yıl onlarca kişiyi ev sahibi yapmaktadır. Haberimiz de Toki ile ev sahibi olmak isteyen kişilere TOKİ Kredisi Veren Bankalar Var mı, var ise kredi kullanım şartları neler sizlere en kapsamlı hali ile anlatacağız.







TOKİ genel fiyatlarına baktığımız da piyasaya oranla daha uygun olduğunu görebilirsiniz. Uygunluğa bağlı olarak da her yıl binlerce kişi TOKİ başvurusu yapmakta ve ödemelerini gerçekleştirmektedir. TOKİ bazı dönemlerde kampanya oluşturarak da daha kolay ev sahibi olmanızı sağlamaktadır.







Tekrar haber konumuz TOKİ Kredisi Veren Bankalara geçiş yapalım. TOKİ'den ev sahibi olmak için konut kredisi kullanmanıza ya da kredi kullanmanıza gerek yok. Çünkü ödemelerinizi krei geri ödemesi gerçekleştirir gibi TOKİ'ye yapabilirsiniz.



TOKİ aracılığı ile ev sahibi olmanız için sizden peşinat talep edilebilir. Banka konut kredilerinde de bildiğiniz üzere peşinat sistemi söz konudur. Eğer TOKİ peşinat ödemenizi yapacağınız toplu bir paranız yoksa da banka ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. 36 aya varan vadeler ile peşinat için kullandığınız kredi geri ödemelerinizi yapabilirsiniz.







TOKİ KREDİSİ HESAPLAMA







Peşinat için kullanacağınız ihtiyaç kreidsini ülkemizde hizmet veren tüm bankalardan alabilirsiniz. Kredi faiz oranı bankalara göre farklılık göstermektedir. Ayrıca geçen sene TOKİ indirim kampanyası başlatmıştı ve buna bağlı olarak da bazı bankalar ile anlaşma sağlamıştı.







Örneğin Halk Bankasından % 0,80 gibi düşük faizler ile başlayan 120 aya kadar vadeli olan ve möasraf talep edilmeyen kredi sunuyordu. Anlaşılan banka sadece Halk Bankası değildir. Halk Bankasının dışında da Vakıfbank ile de ablaşma yapılmıştı. Vakıfabk'ta TOKİ kredisi kapsamında 01 aydan 120 aya varan vadeler ve yine % 0,80 faizle kredi sundu.







Belirttiğimiz bu kampanyalar geçen sene yani 2015 yılı için geçerlidiydi. Şuan benzeri bir durum söz konusu değil. Olası bir kampanyayı, TOKİ kredisi ile yenilecek durumları haberlerimizi güncelleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. TOKİ Kredisi Veren Bankalar hakkında tarafınıza aktaracağımız bilgiler bu kadar ile sınırlı. TOKİ ev alım işlemleri hakkında daha fazla bilgi içinde TOKİ resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.



