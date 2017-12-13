Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
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Hande'nin geri vitesini unutan Kadırgalı RTÜK'e kafa tutuyor

HANDE'NİN GERİ VİTESİNİ UNUTAN KADIRGALI RTÜK'E KAFA TUTUYOR

Daha önce RTÜK tarafından ağır bir şekilde cezalandırılan ve programını apar topar bitiren Hande Ataizi'nden sonra, bu kez Seda Sayan izdivaç yasağını çiğneyen isim oldu.

Tarih : 13 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor(9/10)5

Büyük skandalların yaşandığı evlilik programları geçtiğimiz yıl RTÜK tarafından yasaklanmıştı. Bu yasağın ardından adı izdivaç programları ile özdeşleşen sunucular, format değiştirerek ekran maceralarına devam etti.

RTÜK, HANDE'YE BEDELİNİ AĞIR ÖDETMİŞTİ

Ancak izdivaçtaki bol reytingli günlerine hasret kalan isimler, RTÜK'ün yasağını delmenin yollarını aramaya başladılar. Bunu ilk yapan isim Sony Channel Türkiye kanalında Zuhal Topal'ın ekibiyle yoluna devam etme kararı alan Hande Ataizi oldu. RTÜK tarafından kesilen ağır ceza, kanala geri adım attırdı ve Hande Ataizi'nin programının formatını değiştirmek zorunda kaldı.

SEDA SAYAN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Sony Channel Türkiye kanalının yaşadığı acı tebrübeden ders almayan Seda Sayan da 'Evleneceksek Gel' programını Global TV ekranlarından yayına soktu. Bakalım önümüzdeki günler Seda Sayan için ne gösterecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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