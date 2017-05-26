

Hande Yener, önceki gün nişanlısı Ümit Cem Şenol ve annesi Selma Şenol ile Nişantaşı City's'deydi. Yener ve müstakbel kayınvalidesi bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. O sırada muhabirlerle karşılaşan ünlü şarkıcı, “Annemiz, lütfen birlikte çekin” dedi. İkili daha sonra Şenol'un yemek için onları beklediği Mahalle Günaydın Restoran'a geçti.



Hande Yener, Selma Şenol'la çıktığı alışverişte 9 çanta, 3 çift de ayakkabı aldı. Hande Yener ve Selma Şenol'un samimiyeti dikkat çekti.



Hande Yener geçen günlerde nişanlısı Ümit Cem Şenol ile mutluluğu yakaladığını ve daha önce hiç böyle bir aşk yaşamadığını söylemişti.







kaynak:hürriyet