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hande yener'in genç kayınvalidesi

HANDE YENER'İN GENÇ KAYINVALİDESİ

Hande Yener, önceki gün nişanlısı Ümit Cem Şenol ve annesi Selma Şenol ile alışveriş merkezindeydi.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:24
Puan Ver : Hande Yener'in Genç Kayınvalidesi(10/10)10


Hande Yener, önceki gün nişanlısı Ümit Cem Şenol ve annesi Selma Şenol ile Nişantaşı City's'deydi. Yener ve müstakbel kayınvalidesi bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. O sırada muhabirlerle karşılaşan ünlü şarkıcı, “Annemiz, lütfen birlikte çekin” dedi. İkili daha sonra Şenol'un yemek için onları beklediği Mahalle Günaydın Restoran'a geçti.



Hande Yener, Selma Şenol'la çıktığı alışverişte 9 çanta, 3 çift de ayakkabı aldı. Hande Yener  ve Selma Şenol'un samimiyeti dikkat çekti.



Hande Yener geçen günlerde nişanlısı Ümit Cem Şenol ile mutluluğu yakaladığını ve daha önce hiç böyle bir aşk yaşamadığını söylemişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Hande  Yener  İn  Genç  Kayınvalidesi    haber

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