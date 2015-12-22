

Hande Yener, Antalya'da kaldığı otelin hamam bölümünü kapattı. Hamamın kapatılmasına sinirlenen bir müşteri içeri girince iddiaya göre ünlü sanatçıyı çırılçıplak gördü.











Antalya'da tatil yapan ünlü sanatçı Hande Yener, iddiaya göre kaldığı otelin hamam bölümünü kapattı. Hamamın kapatılmasına sinirlenen ve temizliği kontrol etmek isteyen bir müşteri hamama girince iddiaya göre çıplak olan Hande Yener'le karşı karşıya kaldı. Yener'in çığlığı ile neye uğradığını şaşıran müşteri hemen hamam bölümünü terk etti, kapıya güvenlik dikildi.







"DETAYLI TEMİZLİK LÜTFEN GİRMEYİNİZ" YAZISI ASILDI







Hürriyet'in haberine göre stres atmak için Antalya'ya gelen ünlü Şarkıcı Hande Yener, kaldığı otelin hamam bölümünü kapatınca ortalık karıştı. Sauna hizmetinden sonra hamamdan yararlanmak isteyen üyeler hamamın kapısında "Sağlık için detaylı temizlik lütfen girmeyiniz" yazısı ile karşılaştı.







MARATONCU İÇERİ DALDI







Pazar günü temizlik yapılmasına tepki gösteren maratoncu Kamer Durdu, içeride yapılan temizliği görmek isteyince olanlar oldu. Bir hışımla hamama dalan Durdu, iddiaya göre Hande Yener'i çırılçıplak gördü. Yener'in çığlığı ile neye uğradığını şaşıran Durdu, hemen hamam bölümünü terk etti.