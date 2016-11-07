Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı.



Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı. Damadın annesi Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle Yener'i oğluna istedi. Yener, acı sos koyduğu kahveyi elleriyle damada ikram etti.