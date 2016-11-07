Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

hande yener'den büyük sürpriz!

HANDE YENER'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı.

Tarih : 07 Kasım 2016, 11:34
Puan Ver : Hande Yener'den Büyük Sürpriz!(5/10)5


Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı. Damadın annesi Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle Yener'i oğluna istedi. Yener, acı sos koyduğu kahveyi elleriyle damada ikram etti.








Etiketler: Hande  Yener  Den  Büyük  Sürpriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER