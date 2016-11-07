HANDE YENER'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ!
Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı.
Hande Yener ve manken-oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde nişanlandı. Damadın annesi Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle Yener'i oğluna istedi. Yener, acı sos koyduğu kahveyi elleriyle damada ikram etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar