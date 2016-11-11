Geçtiğimiz günlerde Ümit Cem Şenol ile sürpriz bir şekilde nişanlanan Hande Yener, sevgilisinin kucağında otururken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.



Bir süredir aşk yaşadığı Ümit Cem Şenol ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan Hande Yener, sosyal medya üzerinden aşk dolu bir paylaşımda bulundu.







Şenol'un kucağında otururken nişan sonrası çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan ünlü şarkıcı, bu kareye, “Benim sonsuz aşkım” notunu düştü.







kaynak:milliyet