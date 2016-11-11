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hande yener'den aşk dolu mesaj

HANDE YENER'DEN AŞK DOLU MESAJ

Geçtiğimiz günlerde Ümit Cem Şenol ile sürpriz bir şekilde nişanlanan Hande Yener, sevgilisinin kucağında otururken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Tarih : 11 Kasım 2016, 13:34
Puan Ver : Hande Yener'den Aşk Dolu Mesaj(9/10)11


Bir süredir aşk yaşadığı Ümit Cem Şenol ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan Hande Yener, sosyal medya üzerinden aşk dolu bir paylaşımda bulundu.



Şenol'un kucağında otururken nişan sonrası çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayan ünlü şarkıcı, bu kareye, “Benim sonsuz aşkım” notunu düştü.



 



kaynak:milliyet








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