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hande yener sapık korkusu yüzünden evini değiştirdi!

HANDE YENER SAPIK KORKUSU YÜZÜNDEN EVİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Geçtiğimiz günlerde Ümit Cem Şenol ile nişanlanan Hande Yener'in, sapık korkusu yüzünden villa satın aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 10 Kasım 2016, 15:36
Puan Ver : Hande Yener Sapık Korkusu Yüzünden Evini Değiştirdi!(6/10)5


Hande Yener'in evine zorla girmeye yeltenen ve 'cinsel taciz suçlaması' ile yargılanan Recep G.'ye, 'atipik psikoz' hastalığı teşhisi kondu. Recep G., ünlü popçuya, "Karım, ebediyen benimle olacaksın” şeklinde mesajlar atmış zorla evine girmeye çalışmıştı.



Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına katılan Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, başarılı şarkıcının yaşadıkları nedeniyle İstanbul'da yeni bir villa aldığını açıkladı.



Aylin Coşkun, kız isteme ve nişan töreninin de Hande Yener'in yeni villasında yapıldığını açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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