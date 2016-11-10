HANDE YENER SAPIK KORKUSU YÜZÜNDEN EVİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Geçtiğimiz günlerde Ümit Cem Şenol ile nişanlanan Hande Yener'in, sapık korkusu yüzünden villa satın aldığı ortaya çıktı.
Hande Yener'in evine zorla girmeye yeltenen ve 'cinsel taciz suçlaması' ile yargılanan Recep G.'ye, 'atipik psikoz' hastalığı teşhisi kondu. Recep G., ünlü popçuya, "Karım, ebediyen benimle olacaksın” şeklinde mesajlar atmış zorla evine girmeye çalışmıştı.
Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına katılan Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, başarılı şarkıcının yaşadıkları nedeniyle İstanbul'da yeni bir villa aldığını açıkladı.
Aylin Coşkun, kız isteme ve nişan töreninin de Hande Yener'in yeni villasında yapıldığını açıkladı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar