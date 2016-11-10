

Hande Yener'in evine zorla girmeye yeltenen ve 'cinsel taciz suçlaması' ile yargılanan Recep G.'ye, 'atipik psikoz' hastalığı teşhisi kondu. Recep G., ünlü popçuya, "Karım, ebediyen benimle olacaksın” şeklinde mesajlar atmış zorla evine girmeye çalışmıştı.







Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına katılan Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, başarılı şarkıcının yaşadıkları nedeniyle İstanbul'da yeni bir villa aldığını açıkladı.







Aylin Coşkun, kız isteme ve nişan töreninin de Hande Yener'in yeni villasında yapıldığını açıkladı.







kaynak:milliyet