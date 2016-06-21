Sahibi olduğu Sebastian Beach Yalıkavak'ın ikinci yılını kutlayan ünlü şarkıcı Hande Yener, sezonu kapattıktan sonra Miami'de de bir beach işletmesi almak için yola çıkacağını söyledi: “Sebastian'ı, Miami'ye gitmeyelim diye açmıştık ama bu iş çok keyifliymiş....



Sahibi olduğu Sebastian Beach Yalıkavak'ın ikinci yılını kutlayan ünlü şarkıcı Hande Yener, sezonu kapattıktan sonra Miami'de de bir beach işletmesi almak için yola çıkacağını söyledi: “Sebastian'ı, Miami'ye gitmeyelim diye açmıştık ama bu iş çok keyifliymiş. Orada da biz Türkler birbirimizi buluruz ve eğleniriz diye düşünüyorum.



Aslında ben Bodrum'da ev alıp yazları burada geçirmeye karar verince, orada da bir işim olsun istedim. Evde konsere gitmeyi bekleyeceğime, Bodrum'da da bir çalışma ortamım olsun diye Sebastian'ı açtım. Zamanla oturdu, çok beğenildi. Artık Bodrum'a hiç gelmediği kadar insan gelmeye başladı, turizm hareketlendi.”



İkinci yıl kutlamasında gazetecileri kırmayıp kostümüyle jet ski'ye binen Yener; başta Hadise olmak üzere başka sanatçıların da Bodrum'da beach işletmeye başlamasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: “Bu konuda öncü olmak tabii ki çok güzel. Ben bu işe girerken türlü türlü şeyler söylendi; ‘Olmaz, tutmaz' diyen de oldu. Beach açan ilk şarkıcı olarak kobay konumuna düştüm ama başardık. Diğer şarkıcıların da böyle bir işe kalkışması, bölge turizmini kalkındıracaktır.”