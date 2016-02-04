

Hande Yener, ocak ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerini paylaştı Instagram sayfasında...



Ayın en çok konuşulan ismi olarak bir numarada kendisi var...



İki numarada Beyazıt Öztürk...



Oysa daha salı günü çıkan haberi hatırlıyorum, listenin başında Beyazıt Öztürk vardı...



Hande listeyi değiştirmiş olamaz herhalde diyerek listeleri karşılaştırmaya başladım...



Yanılmışım!



Resmen oynamış listeyle... İlk 5 sıradaki isimleri birer sıra aşağıya kaydırmış Hande...



6'ncı sıradaki Demet Akalın'ı tamamen atmış...



İlk sıraya da kendini yerleştirmiş...



Oysa ocak ayının en çok konuşulan ilk 20 ismi içinde Hande Yener'in adı bile yok...



Üstelik listenin başına adını bile doğru yazamamış, Hande Hener diye yazmış...



Şaka gibi...



Sonra baktım ‘handeyenerhaber' diye bir adresten repost yapmış bunu Hande...



Ya biri çok fena trollemiş Hande'yi ya da kendisini zirvede görmek isteyen bir çılgın hayranının rüyasına kurban gitmiş... Ama insan repost etmeden haberin doğruluğuna bir bakar değil mi sevgili Hande...



Belki de Hande de böyle olmasını isteyip duruma göz yumdu...



Birileri uyanana kadar zirvede kalayım dedi...