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hande yener demet akalın'ı listeden attı

HANDE YENER DEMET AKALIN'I LİSTEDEN ATTI

Hande Yener, “ocak ayında en çok haberi yapılan ünlüler” listesinin 1 numarasında olduğunu iddia etti. Ancak çok geçmeden ilk 20'de bile yer almadığı ortaya çıktı. Cengiz Semercioğlu yazdı.

Tarih : 04 Şubat 2016, 09:47
Puan Ver : Hande Yener Demet Akalın'ı Listeden Attı(8/10)5


Hande Yener, ocak ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerini paylaştı Instagram sayfasında...

Ayın en çok konuşulan ismi olarak bir numarada kendisi var...

İki numarada Beyazıt Öztürk...

Oysa daha salı günü çıkan haberi hatırlıyorum, listenin başında Beyazıt Öztürk vardı...

Hande listeyi değiştirmiş olamaz herhalde diyerek listeleri karşılaştırmaya başladım...

Yanılmışım!

Resmen oynamış listeyle... İlk 5 sıradaki isimleri birer sıra aşağıya kaydırmış Hande...

6'ncı sıradaki Demet Akalın'ı tamamen atmış...

İlk sıraya da kendini yerleştirmiş...

Oysa ocak ayının en çok konuşulan ilk 20 ismi içinde Hande Yener'in adı bile yok...

Üstelik listenin başına adını bile doğru yazamamış, Hande Hener diye yazmış...

Şaka gibi...

Sonra baktım ‘handeyenerhaber' diye bir adresten repost yapmış bunu Hande...

Ya biri çok fena trollemiş Hande'yi ya da kendisini zirvede görmek isteyen bir çılgın hayranının rüyasına kurban gitmiş... Ama insan repost etmeden haberin doğruluğuna bir bakar değil mi sevgili Hande...

Belki de Hande de böyle olmasını isteyip duruma göz yumdu...

Birileri uyanana kadar zirvede kalayım dedi...








Etiketler: Hande  Yener  Demet  Akalın  I  Listeden  Attı    haber

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